Включая жителей неподконтрольных территорий: Степанов рассказал о национальном плане вакцинации против COVID-19

Минздрав Украины разработал план вакцинации населения страны от коронавируса, в котором также будет предусмотрена возможность доступа к вакцине для жителей временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса. Об этом сообщил сегодня, 17 декабря, на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают «Донецкие новости».

Он отметил, что МОЗ концентрирует свои усилия на скорейшем получении вакцины и проведении широкомасштабной вакцинации против COVID-19 в течение 2021 года. Благодаря присоединению к глобальной инициативе COVAX Украина ожидает получения примерно 8 млн доз вакцин против COVID-19 (из расчета 2 дозы на 1 человека). Вакцина будет предоставляться траншами, начиная с конца 1 квартала к концу 1 полугодия 2021 года.

«Украина также ведет переговоры со всеми топ-компаниями – производителями вакцины, которые завершили третью финальную стадию ее испытания, подводят итоги испытаний или находятся на разных стадиях сертификации», – добавил Степанов.

Согласно расчетам Минздрава, на вакцинацию населения против COVID-19 необходимо 15,1 млрд грн. Но в госбюджете 2021 года на это предусмотрено лишь 2,6 млрд грн, или в 6 раз меньше. Поэтому сейчас в экстренном порядке МОЗ ищет пути получения средств на приобретение вакцин против коронавирусной болезни. Планируется аккумулировать на приобретение вакцин до 2,3 млрд грн.

Глава Минздрава считает, что доступ к вакцинации должны иметь все граждане Украины. Но в первую очередь вакцинации нуждаются люди, которые относятся к основным группам риска, а это примерно 21 млн граждан. Для обеспечения надлежащего и равного доступа к вакцинации МОЗ завершает разработку Национального плана введения вакцины против COVID-19 и проведения массовой вакцинации. К его подготовке были привлечены как украинские специалисты, так и эксперты от ВОЗ и ЮНИСЕФ. Ориентировочно Национальный план будет утвержден уже в эту пятницу.

Максим Степанов отметил, что поручил предусмотреть в Национальном плане вакцинацию украинцев, проживающих на временно неподконтрольных территориях.

«Мне кажется, что это очень важно, чтобы мы обеспечили в том числе доступ к вакцине для украинцев, которые проживают на временно оккупированных территориях», – подчеркнул глава Минздрава.

По словам Степанова, этапы вакцинации предусматривают:

на первом этапе планируется охватить иммунизацией такие приоритетные группы, как медработники, особенно те, что в условиях стационаров оказывают медицинскую помощь больным COVID-19; военнослужащие ВСУ, которые участвуют в ООС; работники социальной сферы, посещающие людей пожилого возраста; лица, находящиеся в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки (интернатах, домах престарелых и т.д.) и персонал, работающий в таких заведениях. Ожидается, что вакцина для осуществления первого этапа вакцинации будет получена уже в феврале 2021 года.;

планируется охватить иммунизацией такие приоритетные группы, как медработники, особенно те, что в условиях стационаров оказывают медицинскую помощь больным COVID-19; военнослужащие ВСУ, которые участвуют в ООС; работники социальной сферы, посещающие людей пожилого возраста; лица, находящиеся в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки (интернатах, домах престарелых и т.д.) и персонал, работающий в таких заведениях. Ожидается, что вакцина для осуществления первого этапа вакцинации будет получена уже в феврале 2021 года.; на втором этапе планируется вакцинация: людей в возрасте от 60 лет, включая тех, которые относятся к группам медицинского риска; работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, представителей Нацполиции Украины и ВСУ;

планируется вакцинация: людей в возрасте от 60 лет, включая тех, которые относятся к группам медицинского риска; работников учебных заведений, работников структур, обеспечивающих безопасность государства, включая Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям, представителей Нацполиции Украины и ВСУ; на третьем этапе, который будет характеризоваться умеренной доступностью к вакцинам, прививки будут проводиться остальным приоритетным группам, а именно людям в возрасте от 18 до 59 лет, которые относятся к группам медицинского риска, и другим категориям населения и профессиональным группам, которые имеют более высокий риск заболевания коронавирусной болезнью.

Глава Минздрава рассказал, что вакцинация будет проходить на базе существующих кабинетов прививок, которых по состоянию на декабрь 2020 года в Украине насчитывается 11 346.

«При использовании всех кабинетов во всех регионах, еженедельно возможно осуществлять около 2,8 млн прививок. Также планируется создать мобильные бригады по иммунизации, которые при условии обеспечения всеми необходимыми средствами для осуществления вакцинации способны осуществлять до 190 тыс. прививок в неделю», – сказал Степанов.

Кроме того, будет задействована сеть семейных врачей. По состоянию на 15 декабря 2020 года, в Украине работает 23 795 врачей первичной медицинской помощи. При полноценном привлечении к иммунизации всех врачей первичной медицинской помощи расчетное количество прививок составит 2,9 млн в неделю. Кроме того, рассматривается возможность создания временных центров вакцинации.

Также министр добавил, что МОЗ вместе с Министерством цифровой трансформации работает над созданием единой электронной платформы, с помощью которой граждане смогут регистрироваться для дальнейшей вакцинации. В случае отсутствия у людей доступа к Интернету будет организована запись на вакцинацию по телефону через семейных врачей.