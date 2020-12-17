Противотанковые мины и взрывчатка: На Луганщине нашли схрон в прифронтовой зоне

В Луганской области в районе города Счастье Служба безопасности Украины обнаружила скрытый арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Схрон был оборудован на открытой территории вблизи линии разграничения. Из тайника правоохранители изъяли полкилограмма пластида, две противотанковые мины ТМ-62М, почти полкилограмма тротила, девять гранат РГ-42, семь выстрелов ПГ-7 и ВОГ-17. Также выявлено более 100 патронов различного калибра и 20 дымовых шашек.

Сейчас устанавливается причастность незаконных вооруженных формирований в закладки тайника.

Ранее СБУ изъяла у жителя Станицы Луганской более 140 патронов для крупнокалиберного пулемета.

По словам мужчины, цинк с патронами он нашел на месте ожесточенных боев 2014 года.