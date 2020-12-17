Осталось три дня: В «ДНР» автовладельцы должны заплатить транспортный «налог»

В «ДНР» местные автовладельцы должны заплатить транспортный «налог» до 20 декабря. Об этом сообщила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова в Телеграм-канале.

«Осталось три дня!... Транспортный налог автовладельцы должны заплатить до 20 декабря 2020 года», – написала «депутат».

Она также сообщила, что в «ЦРБ» можно отстоять многочасовую очередь из автовладельцев, которые вспомнили про оплату транспортного «налога» в последний момент, или сделать это онлайн.

«Если у вас есть карта ЦРБ и на ней есть деньги, можно воспользоваться вторым вариантом. Для этого нужно подключить карту к ЦРБ-онлайн. Оплата 50 руб. (грн по местному курсу на 17.12.2020 – ред.) производится только один раз при первом подключении. Сумму спишут с вашей банковской карты», – написала Селиванова.