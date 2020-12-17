С фотографиями российских военных: В Украине разгорается скандал вокруг школьного учебника

В школьных учебниках по защите Отечества для 10 классов украинских школ нашли фото российских военных, которые изображены там под видом солдат Вооруженных сил Украины, передает «Украина 24».

На уроках защиты Отечества дети уже два года изучают форму и вооружение российских военных, а не украинских. Учебник утверждали ведущие эксперты, Минобразования и даже Минобороны. Но ошибку только сейчас обнаружили учителя и родители.

Украинский морской пехотинец Алексей Годзенко указал на детали, по которым легко определить, что на фото не украинские военные: «По вооружению – винтовка снайперская, которую мы видим на заднем плане, российского производства. У второго стопроцентно – автомат Калашникова с увеличенным до 60 патронов магазином. Этот автомат был разработан в России в 1999 году. Форма характерная для РФ».

Годзенко считает, что и само фото позаимствовали с российского интернет-ресурса.

«Эта фотография из книги. Это фото я загрузил в Google – поиск по картинкам. Через несколько секунд я нашел его оригинал. Я его нашел на форуме Яндекс, в обсуждении магазина патронов», – говорит военный.

Один из авторов учебника признался, что фото действительно взяли из Интернета, но утверждает, что показать российских военных вместо украинских цели не имели.

«Форма всех армий мира примерно одинакова. Если взять по той фотографии, то там никто не может отличить – это русская или украинская форма. Единственное отличие, по которому можно найти, это оружие, которое они держат в руках. Два вида оружия российского и украинского – они почти идентичны. Здесь ошибка есть, что мы написали ВСУ. Мы ее исправим», – заявил заместитель заведующего кафедрой медицины катастроф и военной медицины Тернопольского государственного медицинского университета Игорь Гарасимов.

Ошибки в книгах – не редкость, но их и должны находить эксперты, чтобы к школьникам попадала только проверенная и правдивая информация, рассказал автор другого учебника по защите Отечества, заместитель директора классической гимназии ЛНУ им. Франко Сергей Хараху.

«Это техническая ошибка. Бывают такие ошибки. В частности, есть и в моем учебнике некоторые незначительные. Мы исправляли. Это уже упущение экспертов Министерства образования и науки», – заявил Хараху.

В Институте модернизации образования, где контролируют, чтобы ошибок в учебниках не было, объяснили, почему эксперты могли такое не заметить.

«Эксперты, которые принимали участие в комиссии, и Минобороны могли не заметить эту фотографию, и не разглядеть детали, потому что учебник был предоставлен в черно-белом варианте», – сказала старший научный сотрудник Института модернизации образования Елена Гурская.

После этого случая институт введет норму, чтобы все учебники попадали к экспертам только в цветном виде. Этот тираж изымут и переиздадут учебник. Фото или уберут, или удалят надпись «Вооруженные силы Украины», пояснили в институте.