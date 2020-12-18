Сделайте уже нормальные терминалы: В соцсетях отреагировали на обещания кредитов «ДНР»

В «ДНР» пообещали в начале 2021 года запустить программу микрокредитования. Кредиты собирается выдавать «центральный республиканский банк». Об этом заявил «председатель ЦРБ» Андрей Петренко, говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

«Заявки на кредиты планируем принимать уже в феврале 2021 года... В связи с определенными сложностями не удалось раньше запустить эту программу», – сообщил «председатель ЦРБ».

По его словам, в январе будут опубликованы условия микрокредитования, и в начале февраля в банке уже начнут принимать заявки. Сообщил он и о кредитах для крупного бизнеса.

В соцсетях на эти обещания местные жители отреагировали критикой. Люди уверены, что микрокредитование будут осуществлять под высокие проценты:

Евгений: «Под 40% годовых»;

Виталий: «140»;

Зинаида: «Поможем предпринимателям с бизнесом, чтобы до трусов раздеть физических лиц»;

Сергей: «Это что? Можно на пивасик занять».

В местных пабликах высказывают недоверие и самому банку, напоминая о существующих проблемах и нереализованных обещаниях:

Саша: «Сделайте уже нормальные терминалы для пополнения и с минимальной комиссией и банкоматов больше, а не кредиты!»;

Владислав: «Люди, не ведитесь»;

Сергей: «Это что? Можно на пивасик занять»;

Алина: «А ипотеку когда можно будет оформить?»;

Ангелина: «Это ж ЦРБ, разве они могут что-то нормально сделать, вечные очереди и хамоватые кассирши. А, еще охранники с автоматами»;

Михей: «Уже с сентября 2019 года обещают даже банк второй открыть – и где?... Обещали конкурента ЦРБ из Абхазии что ли»;

Искандер: «Положить деньги в ЦРБ – как положить деньги в МММ. Да и руководство то же самое».

Местные жители напоминают о том, что многие предприятия в «республике» – не работают. «Лучше бы стартанула программа по запуску производств, фабрик и т.п.», – пишет Алексей.