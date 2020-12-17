Белосарайская коса: Правительство поддержало расширение Национального природного парка «Меотида»

Правительство поддержало расширение границ Национального природного парка «Меотида». Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

На заседании правительства одобрен проект Указа президента «Об изменении границ Национального природного парка "Меотида"», территорию которого планируют расширить на 580,2616 га земель государственной собственности.

Земли расположены за пределами сел Мелекино, Урзуф, поселка городского типа Ялта Мангушского района Донецкой области. Это хорошо сохранившиеся степные и луговые участки на песчано-раковинных слабогумусовых почвах в центре Белосарайской косы на Азовском море.

Недавно здесь было обнаружено уникальное для азовских кос место произрастания орхидеи Anacamptis coriophora и шпажников Gladiolus tenuis. Эти редкие для юга Украины виды растений с дизъюнктивным ареалом занесены в Красную книгу Украины.

Здесь сконцентрированы раритетные группировки формации солодки Glycyrrhizeta glabrae, которые занесены в Зеленую книгу Украины со статусом «находящихся под угрозой исчезновения». На Белосарайской косе растет наиболее известная в Украине популяция лука Регеля Allium regelianum – редкого дизъюнктивного эндемика степной зоны, включенного в Красную книгу и в Приложение I Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции).

«Украина имеет один из самых низких уровней заповедности в Европе, который составляет 6,77% территории нашей страны. Для увеличения площади ПЗФ в Украине до 15%, за 7 лет нам надо более чем удвоить существующий показатель. За последние несколько месяцев мы подготовили 8 проектов Указов президента о заповедниках новых территорий площадью около 50 тыс. га. Из них два уже подписаны президентом Украины, 3 – одобрены правительством, еще 3 сейчас проходят согласительные процедуры», – прокомментировал решение правительства министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Напомним, что Национальный природный парк «Меотида» расположен на землях Новоазовского, Мангушского и Никольского районов Донецкой области. Площадь заповедной зоны – 13 016,9 га. В состав парка включена двухкилометровая линия побережья Азовского моря.

С началом боевых действий в 2014 году часть парка оказалась под контролем «ДНР» – около 7 тыс. гектаров акватории Азовского моря, более 3 тыс. гектаров заповедника, большой орнитологический заказник с местами гнездования кудрявого пеликана. Тогда же вооруженные представители «республики» захватили и админздание парка, где хранилась вся документация и научные труды. «Они уничтожили все, что было наработано вот эти много лет, то есть все научные работы – они просто их сожгли, и мы остались без ничего», – вспоминает директор парка Наталья Долгова.