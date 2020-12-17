Ногой в лицо: В Краматорске пьяный мужчина ударил сотрудницу полиции

В Краматорске пьяный мужчина ударил ногой в лицо сотрудницу полиции. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

16 декабря экипаж батальона Патрульной полиции Краматорска и Славянска получил сообщение о ссоре между бывшими супругами. Прибывших на место полицейских встретила женщина, которая рассказала, что ее бывший муж находится в состоянии алкогольного опьянения и конфликтует.

Правоохранители пытались успокоить мужчину, но он бранился, вел себя агрессивно и угрожал. Когда полицейские, чтобы обезопасить окружающих и себя, решили надеть на нарушителя наручники, он начал оказывать активное сопротивление и ударил ногой в лицо девушку-полицейскую. В результате удара она получила телесные повреждения.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Относительно фигуранта полицией, под процессуальным руководством прокуратуры, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В полиции также рассказали, что с начала года 8 человек задержаны за угрозу или насилие к полицейским. Относительно шести злоумышленников составленные обвинительные акты по ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) направлены в суд. Еще по двум продолжается досудебное расследование.