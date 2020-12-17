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Кабмин внес изменения в порядок назначения льгот и субсидий на оплату ЖКХ: Подробности

17.12.20 15:11
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников

Кабмин усовершенствовал порядок предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: Соответствующие решения были приняты на заседании правительства 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В частности, теперь будет предоставлена возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Также предоставлено право на получение жилищной субсидии на общих основаниях лицам, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования.

Теперь субсидию могут назначить и лицам, которые не имеют доходов и в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В настоящее время жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии.

Кроме того, расширен перечень каналов информационного взаимодействия между АО «Ощадбанк» и получателями льгот и жилищных субсидий путем использования мессенджеров.

Также правительство установило порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных гражданам льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

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