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Отправил интимные фото: В Донецке педофил развращал девочку-подростка

17.12.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» 41-летнего местного жителя подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«К правоохранителям обратился житель Донецка, который сообщил о том, что неизвестный мужчина отправил его 13-летней дочери через мессенджер свои фотографии интимного характера», – говорится в сообщении.

Мужчину 1979 г.р., которого подозревают в совершении указанного преступления, задержали. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Проводится «следствие».

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