На Донетчине произошла вспышка ротавирусной инфекции среди школьников

В Донецкой области 15 детей пострадали в результате вспышки ротавирусной инфекции. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

«11 декабря у школьников повысилась температура до 38°C, появились тошнота, рвота, боль в животе, красное горло, диарея. Дети находятся на амбулаторном лечении», – говорится в сообщении.

Специалисты лабораторного центра взяли пробы воды, смывы с объектов окружающей среды для лабораторных исследований, а также разработали план локализации и ликвидации вспышки.

Противоэпидемические, профилактические мероприятия и эпидемиологическое расследование продолжаются.

В ЦОЗ напомнили, что ротавирусная инфекция (ротавирусный энтерит) – это болезнь, которая является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, особенно у младенцев и маленьких детей.

«Почти каждый ребенок в мире до 5-летнего возраста заражается ротавирусом по крайней мере один раз. Ротавирус очень заразен, заболеть можно после попадания в организм менее 100 вирусных частиц. Источником ротавирусов является человек. Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.д., а также во время еды», – рассказали эксперты.

По данным ЦОЗ, болезнь регистрируют в течение всего года. Однако особенностью ее как вирусного гастроэнтерита является подъем в осенний период с последующим нарастанием в зимне-весенний.

Симптомы заболевания преимущественно появляются через 2 дня. Рвота и диарея могут длиться от 3 до 8 дней. Особенно опасными для младенцев и маленьких детей могут быть дополнительные симптомы (потеря аппетита, обезвоживание).

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

За последние 10 месяцев в Украине зарегистрировано 2450 случаев ротавирусного энтерита, в частности 2325 – среди детей до 17 лет. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8869 и 8465 случаев соответственно.