В связи со смертью Кернеса в Харькове объявили траур

В Харькове в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса 17 и 18 декабря объявлены днями траура. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В эти дни будет приспущен Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях.

Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится на следующей неделе в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н. В. Лысенко.

По его словам, точная дата похорон пока неизвестна, поскольку все зависит от формальных процедур, которые необходимо провести в Германии. Планируется, что похороны могут состояться в следующий вторник, среду или, максимум, в четверг. Перед этим борт с телом Геннадия Кернеса встретят в Международном аэропорту «Харьков». Отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе.

«Мы ожидаем огромное количество людей, поэтому нам нужно соблюсти все карантинные мероприятия. Все должны быть в масках, должна соблюдаться социальная дистанция, поэтому церемонию прощания мы будем проводить около четырех часов», – сообщил Игорь Терехов.

Церемония богослужения и гражданская панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи, в городе будет частично перекрыто движение транспорта.

Городского голову Геннадия Кернеса похоронят на Аллее почетных харьковчан.

Напомним, 16 сентября Геннадия Кернеса частным самолетом транспортировали в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от коронавируса и воспаления легких. Он лично не присутствовал во время выборов мэра Харькова. Тем не менее, 25 октября Кернес набрал 60,34% голосов избирателей и в третий раз был избран Харьковским городским головой.

Первая сессия депутатов нового, 8-го, созыва Харьковского городского совета признала отсутствующего в Харькове Геннадия Кернеса мэром города без принесения присяги. Ожидалось, что он прибудет в Украину ближе к 20-30 декабря, но 12 декабря стало известно, что у политика отказали обе почки и его перевели на гемодиализ.

Ночью 17 декабря, мэр Харькова Геннадий Кернес умер, находясь на лечении в Германии.