Рада приняла закон: В ОТГ на Донбассе создадут военно-гражданские администрации

Сегодня, 17 декабря, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о создании военно-гражданских администраций». Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законом внесены изменения в Законы Украины «О военно-гражданских администрациях» и «О местном самоуправлении в Украине» в части определения оснований образования военно-гражданских администраций объединенных территориальных громад (ОТГ).

«Законом установлено, что военно-гражданские администрации могут образовываться в ОТГ. При этом, военно-гражданские администрации ОТГ согласно утвержденным Кабинетом министров Украины территориям территориальных громад могут быть образованы в случае установления Центральной избирательной комиссией невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях», – говорится в сообщении.

Проект Закона зарегистрирован под №3913.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области в десяти громадах, в которых не состоялись местные выборы, будут действовать военно-гражданские администрации.