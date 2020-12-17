За несостоявшийся матч с «Ингульцом» «Шахтеру» присудили техническую победу

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола вынес решение относительно отмененного поединка 13-го тура Премьер-лиги «Ингулец» – «Шахтер». «Горнякам» засчитали техническую победу, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



«КДК установил вину "Ингульца" в необеспечении подготовки футбольного поля для проведения матча. Согласно части 6 статьи 10 Регламента УПЛ "Шахтеру" засчитана техническая победа со счетом 3:0, а "Ингульцу" – техническое поражение 0:3», – говорится в сообщении.

Также в КДК УАФ решили, что дополнительно ФК «Ингулец» (Петрово) обязан оплатить обязательный денежный взнос в размере 50 тыс. грн.

После этого решения «Шахтер» сократил разрыв с лидером Премьер-лиги «Динамо», имея в активе 29 очков. Это всего на одно меньше, чем у «Динамо».

Напомним, игра 13-го тура Украинской футбольной премьер-лиги «Ингулец» – «Шахтер», которая должна была пройти в Кропивницком 13 декабря, была отменена. Причиной отмены поединка стала неготовность футбольного поля к проведению матча и высокий риск травмирования игроков. Поле было подмерзшее и покрыто льдом.