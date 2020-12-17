Президент Франции Макрон заразился коронавирусом

У президента Франции Эммануэля Макрона сегодня, 17 декабря, был диагностирован коронавирус. Президентская канцелярия сообщила, что его тест на COVID-19 показал положительный результат, передает «Интерфакс-Украина».

В сообщении говорится, что такой диагноз был установлен при появлении у Макрона первых симптомов заболевания.

«Согласно действующим санитарным предписаниям, распространяющимся на всех, президент республики самоизолируется на 7 дней. Он продолжит работать и обеспечивать свою деятельность дистанционно», – сказано в коммюнике.