Направили ноту протеста: Главе МИД России в Сараево подарили 300-летнюю икону из Луганска

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине (БиГ) направило ноту в Министерство иностранных дел БиГ с просьбой предоставить подробную информацию о том, почему министру иностранных дел России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, икону Лаврову 14 декабря подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик, когда глава МИД РФ находился там с визитом.

Посольство Украины в БиГ направило ноту в правительство в Сараево с требованием безотлагательно и однозначно выяснить, каким образом позолоченная икона из Луганска оказалась в стране.

На фото иконы, распространенном сербским агентством СРНА, видно восковую печать, которая свидетельствует, что памятка принадлежит Украине.

Чиновники в Сараево не прокомментировали данную ситуацию. Хорватское агентство ХИНА напомнило, что на стороне поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований на востоке Украины воевали и некоторые боснийские сербы. Один из них, Гаврила Стевича, сейчас судят, поскольку закон БиГ запрещает гражданам страны вступать в иностранные вооруженные формирования.