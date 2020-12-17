Умер на неподконтрольной территории: Украинской стороне передали тело военнослужащего ВСУ

Украинской стороне передали тело военнослужащего ВСУ, который по неустановленным пока причинам оказался на неподконтрольной территории и там скончался. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14.12.2020 года по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию», – говорится в сообщении на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

Как отмечается, причины его смерти установит следствие.

«Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего», – добавили в украинской делегации.