RU
Все новости

Умер на неподконтрольной территории: Украинской стороне передали тело военнослужащего ВСУ

17.12.20 18:17
Фото: Facebook украинской делегации в ТКГ
Фото: Facebook украинской делегации в ТКГ

Украинской стороне передали тело военнослужащего ВСУ, который по неустановленным пока причинам оказался на неподконтрольной территории и там скончался. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который 14.12.2020 года по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию», – говорится в сообщении на Facebook-странице украинской делегации в ТКГ.

Как отмечается, причины его смерти установит следствие.

«Спасибо международным посредникам и группе "Эвакуация 200" за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего», – добавили в украинской делегации.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк