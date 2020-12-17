Медики Первомайска получили современный аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

16 декабря Фонд Рината Ахметова передал высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких Первомайской центральной районной больнице в Николаевской области. Вручение состоялось в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который является частью программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней», передает пресс-служба Фонда.

«Ключевым элементом помощи стране стала закупка для государственных больниц свыше 200 современных аппаратов ИВЛ. На сегодняшний день почти все они переданы врачам и спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Это реанимационное оборудование высокого класса, которое поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину», – подчеркнула Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представительница Фонда Екатерина Свириденко рассказала, что Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране и выделил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен.

«Первое оборудование Фонд передал врачам еще в феврале. Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" не имеет аналогов в стране. Это самая большая, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом», – подчеркнула Екатерина Свириденко.

Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Первомайской районной больницы Александр Дверницкий отметил, что медучреждение уже не в первый раз получает помощь от Фонда Рината Ахметова: «Надеемся, что не в последний раз. Потому что требования оказания помощи меняются с каждым днем, мы постоянно нуждаемся в современном оборудовании. Для нормальной работы этот аппарат – как глоток воздуха. Спасибо!».

Заместитель главного врача Инна Бондарева также поблагодарила Фонд за поддержку.

Вместе с аппаратом ИВЛ врачи отделения интенсивной терапии получили комплекты медицинской одежды, пошитые для них по индивидуальным размерам по спецзаказу Фонда.

В пресс-службе Фонда отметили, что «Борьба с COVID-19 в Украине» – это масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.