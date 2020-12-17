Радиовойна: На Луганщине НВФ создали «клон» украинского армейского радио

На одной из популярных платформ с программами для смартфонов обнаружили приложение неизвестного происхождения «Армия FM онлайн» якобы для прослушивания armyfm.com.ua – первого в Украине военного радио. На самом деле это приложение не имеет к нему никакого отношения, передает пресс-служба Минобороны.

«Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора. Враг не оставляет попыток найти путей влияния на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий», – отметили в украинском оборонном ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что в ноябре в городе Счастье Луганской области на частоте близкой к «Армия ФМ» начало транслироваться радио РФ «Комбат ФМ». Теперь появилось псевдоприложение «Армия FM онлайн», которое никакого отношения к «Первому украинскому военному радио» не имеет и «транслирует враждебную пропагандистскую музыку».

Отдельно прослеживается активность провокационного характера в чате приложения для военнослужащих «Джура», где анонимными лицами распространяется, например, информация об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшении качества питания и тому подобное.

В Минобороны призывают военнослужащих быть бдительными при установке приложений и потреблении их контента.