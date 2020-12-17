Образование и аграрная политика: Верховная Рада назначила двух министров

Сегодня, 17 декабря, Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия, а Сергея Шкарлета – министром образования и науки Украины, передает «Интерфакс-Украина».

За назначение Лещенко министром агрополитики проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Выступая с трибуны парламента, Лещенко призвал ввести Госводагентство в структуру нового министерства и анонсировал изменения в профильное законодательство для запуска масштабной программы инвестиций в орошение юга Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль накануне анонсировал восстановление в начале 2021 года в Украине Аграрного министерства.

Роман Лещенко

Роман Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне текущего года, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко.

За назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины проголосовали 226 народных депутатов.

Кабинет министров Украины назначил Шкарлета заместителем министра образования 25 июня. Также на него были возложены обязанности исполняющего обязанности министра.

Сергей Шкарлет

Сергей Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года – ректор Черниговского национального технологического университета, занимал эту должность до назначения заместителем министра.

Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу «Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета».