Без доказательств: В деле «Роттердам+» реализуется политический заказ (Видео)

Детективы НАБУ прослушивают разговоры или по крайней мере делают вид, что прослушивают. В сети появились записи, якобы относящиеся к делу «Роттердам+». Но эксперты считают, что это попытки НАБУ сфабриковать доказательства и очернить тех, кто ранее был под подозрением в производстве, передает ТК «Украина».

Ведь в суд дело передать не удается – детективы ничего не смогли выяснить за 3,5 года. И после неудачной попытки нажать на Генпрокуратуру и следователя-прокурора через народных депутатов в сети появились записи разговоров, – отметили эксперты.

Народный депутат Украины, глава службы безопасности Украины 2006-2010, 2014-2015 годов Валентин Наливайченко говорит, что действия НАБУ по незаконному прослушиванию и незаконному обнародованию этих прослушиваний являются нарушением закона.

«Это является служебным преступлением, поэтому внутри НАБУ должна немедленно быть проведена служебная проверка», – подчеркивает Наливайченко.

По словам нардепа, то, что происходит в деле «Роттердам+» – ничто иное, как политический заказ, по которому пытается спасти свой пост нынешний руководитель НАБУ.