Путин хочет «впихнуть» Украине Донбасс, – российский политолог

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции, что его страна будет увеличивать поддержку неподконтрольного украинской власти Донбасса, а отношения с Украиной возможны только после уступок со стороны Киева. Также он заявил, что Украина не хочет урегулировать конфликт. Данные заявления главы РФ прокомментировал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает «Украина 24».

«Это вполне предсказуемо. Сухой остаток – действительно, ничего не движется. Естественно, он при этом возлагает ответственность на Украину. Так на его месте поступил бы любой лидер страны. Он же не будет говорить, что мы виноваты. Здесь ничего нового я не услышал. Путин говорит о том, что нужно поддерживать контакты, но при этом он не то чтобы не заинтересован, но он технически лишен возможности сделать какие-либо серьезные шаги к разблокированию ситуации. Так же, между прочим, как и украинское руководство», – сказал он.

По словам политолога, часть россиян хотят присоединить территорию «Л-ДНР», но сам Путин хотел бы вернуть их Украине с определенными условиями.

«Если взять доминирующую точку зрения в России, то ДНР и ЛНР – это наши братские территории, и очень многие хотели бы их присоединить. Правда, сейчас уже значительно меньше. Постепенно люди понимают, что это дорогое удовольствие. Оно и так дорогое, а если еще включить их в состав России, то это снова будет международный скандал и новый цикл санкций», – говорит Орешкин.

«А с другой стороны, отдать Украине эти территории, – думаю, такая мысль у Путина есть, он был бы заинтересован впихнуть Донбасс обратно под ответственность Украины с тем, чтобы за "разбитую посуду" платил Киев, а не Москва. Но при этом он хочет оставить там своих ключевых политиков. Поэтому он хочет провести местные выборы под контролем действующих администраций», – резюмировал политолог.