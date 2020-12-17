Четыре раза попадала под обстрел: Кириленко показал, как восстанавливают школу в Светлодарске (Видео)

В Светлодарске (Донецкая обл.) местная школа – одна из тех, которые больше всего пострадали в результате боевых действий. Сегодня в школе уже заканчиваются работы по восстановлению. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

По его словам, в 2015 году школа четыре раза попадала под вражеский обстрел и тогда была в плачевном состоянии.

«Повреждения, вызванные обстрелами, быстро устранили, но школа имела еще и другую, более давнюю проблему. Целых 9 лет здесь не было собственного спортзала: в 2011 году в нем упала плита перекрытия, и с тех пор уже выросло целое поколение детей, которое не имело возможности заниматься физкультурой в достойных условиях», – рассказал Кириленко.

Он отметил, что в этом году все изменилось, благодаря правительственной программе «Способная школа для лучших результатов» в государственном бюджете были выделены средства на ремонт спортзала.

«Работы софинансируются из районного бюджета и идут согласно графику. Вскоре 415 учеников школы наконец получат не только умственное, но и физическое воспитание», – резюмировал глава области.