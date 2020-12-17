RU
Все новости

На Донетчине открылись более 30 резиденций Святого Николая (Фото)

17.12.20 21:17
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА
Фото: пресс-служба Донецкой ОГА

В учреждениях общего среднего и внешкольного образования Донецкой области открылись более 30 резиденций Святого Николая. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Здесь с детьми проводят мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, квест-игры, благотворительные ярмарки и акции, викторины, кукольные представления, интерактивно-развлекательные программы и тому подобное.

Резиденции Святого Николая работают в городах Бахмут, Доброполье, Краматорск, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Покровск, Северск, Славянск; Мангушском, Волновахском, Марьинском районах.

«Открыты Резиденции Святого Николая и на базе областных учреждений внешкольного образования. Здесь воспитанников ждет встреча со Святым Николаем и его помощниками. В программе мероприятий – интерактивные игры, развлекательные программы с ростовыми куклами, фотосессии со сказочными героями. Вместе с детьми сказочные герои писать письма, отвечать на вопросы викторины, петь песни о Николае, рассказывать стихи», – рассказали в ОГА.

Также дети изготавливают новогодние и рождественские сувениры для своих друзей и посещают мастер-классы «Новогодний веночек», «Символ года – Бычок», «Новогодние украшения», «Праздничные огоньки».

День Святого Николая – это особый праздник, которого ждут все дети. Педагоги прикладывают все усилия, чтобы создать детям праздничное настроение и сделать встречу со Святым Николаем незабываемой.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк