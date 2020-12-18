Неправильно надеты маски: Рада ввела новые штрафы

Верховная Рада приняла закон о введении штрафов для владельцев бизнеса, учреждений и организаций, которые допускают посетителей без одетой должным образом маски, передает «Суспильне».

Соответствующее решение поддержал 241 народный депутат во время заседания в четверг, 17 декабря.

Законом вносятся изменения в ст 46, 47 Закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения». Согласно принятому решению, с юридических лиц и предпринимателей будут взимать от 3400 до 5100 грн за:

допуск лица в период действия карантина в помещение или общественный транспорт без одетого респиратора или защитной маски, закрывающей нос и рот;

отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без одетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости одеть средство индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции сообщению об административном правонарушении).

Согласно документу, составлять постановления о наложении штрафов будут уполномоченные должностные лица министерства здравоохранения.