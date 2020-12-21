Будьте бдительны: В соцсетях обсуждают, кого в «ДНР» будут задерживать на улицах в Новый год

В «ДНР» отменяют комендантский час на Новый год, однако людей с украинскими паспортами все равно могут задерживать. Ситуацию обсуждают в местных пабликах в соцсетях.

«Лично мне сдается (а я в своих предположениях ошибаюсь очень редко), что тем, кто собрался фестивалить под новогодним дождиком (типичная донецкая погодка), следует не забывать дома документики. Чтобы новогодний фестиваль в КПЗ не провести», – написал в своем Телеграм-канале дончанин, работающий в структуре «министерства информации ДНР» Алексей Акутин.

«Жители ДНР, которые скептически отнеслись к праздничной отмене КЧ, были правы. Фактически, власти устами штатного пропагандиста Алексея Акутина предупредили, что у особенно свободолюбивых есть возможность продолжить празднование в КПЗ в обществе правоохранителей. В общем, не стоит в новогодние праздники беззаботно шататься по улицам и площадям. Как и следовало ожидать, свалившаяся на нас свобода – фиктивная», – пишут в паблике, комментируя слова Акутина.

Люди напоминают, что в прошлом году в новогодние и рождественские праздники во время действия отмены комендантского часа сотрудники «МВД» задерживали людей на улице. Причем в любое время – и днем, и после 23:00. Удерживали в отделениях «полиции» тех, кто до сих пор не получил «паспорта ДНР» и живет с украинскими документами.

«Судя по тому, с какой скоростью миграционная служба выдает паспорта республики, в этом году многие граждане также рискуют на праздники получить необычные впечатления от общения с правоохранителями… Так что будьте бдительны, чтобы не навлечь на себя ненужные неприятности», – отмечают в паблике.

Местные жители делятся возмущениями:

«Микрорайон Зеленый»: «Полицаюшки выйдут в новогодние праздники собирать "подарки". А тех, кто им подарки дарить не захочет, повезут к себе в логово, для поднятия, так сказать, настроения»;

Евгений: «В общем, "сoглaсныe, бecпpaвныe (пoдчиняющиeся дyрaчки), знaйте свое мeстo", вот о чем это все глaсит... Какая свoбoдa слoвa и дeйcтвия? Зaбудьтe!»;

Любовь: «Если на начало двенадцатого не будут под подъездами ловить, уже считай, что праздник удался».

Также люди пишут о том, что даже желающие получить «паспорт ДНР» ждут его очень долго:

Руслан: «Пусть выдадут этот ДНР паспорт для начала... За 22 год очередь, если не перевалила»;

Александра: «На каком основании они будут забирать из-за того, что укр паспорт? Где вышел закон о том, что укр. паспорт у нас уже не действует? Укр паспорт+ адресная справка – этого недостаточно? Люди годами не могут получить паспорт ДНР, как быть тогда?»;

Полина: «Ваши права закончились в 2014... Закон теперь беззаконие. Обезьяны с автоматами законы трактуют»;

Виктор: «Закон? В ДНР? Это сарказм такой?».

Те же, кто уже получил «паспорт ДНР», уверены, что им не грозит задержание:

Василий: «Буду бухой ночью ходить по городу, играть на гармошке и орать песни: ищу соратницу. Паспорт ДНР есть»;

Ярик: «Ну тем, кто имеет паспорт ДНР, а не украинский, задержание не грозит».

Ранее сообщалось, как в соцсетях отреагировали на отмену комендантского часа в «ДНР».

Также сообщалось, что из «ДНР» могут не выпустить владельцев украинских паспортов.