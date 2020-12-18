В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 12630 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 620 детей и 552 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки

госпитализированы – 2904 человека;

летальных случаев – 260;

выздоровели – 12 866 человек;

проведено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419).

За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек, из них:

выздоровели – 561 222 человека (59,4%);

находятся на лечении – 366 903 человека (38,9%);

летальных исходов – 16 256 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 209 462.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 98 330 случаев;

Винницкая область – 20 578 случаев;

Волынская область – 29 817 случаев;

Днепропетровская область – 51 401 случай;

Донецкая область – 31 449 случаев;

Житомирская область – 35 662 случая;

Закарпатская область – 26 855 случаев;

Запорожская область – 45 715 случаев;

Ивано-Франковская область – 41 644 случая;

Киевская область – 51 588 случаев;

Кировоградская область – 7 621 случай;

Луганская область – 8 533 случая;

Львовская область – 55 860 случаев;

Николаевская область – 25 826 случаев;

Одесская область – 61 963 случая;

Полтавская область – 31 097 случаев;

Ровенская область – 37 840 случаев;

Сумская область – 37 157 случаев;

Тернопольская область – 32 089 случаев;

Харьковская область – 64 237 случаев;

Херсонская область – 15 151 случай;

Хмельницкая область – 36 027 случаев;

Черкасская область – 33 837 случаев;

Черновицкая область – 37 695 случаев;

Черниговская область – 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.