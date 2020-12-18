В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 12630 человек

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 620 детей и 552 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях», – уточнил Степанов.
Также за минувшие сутки
- госпитализированы – 2904 человека;
- летальных случаев – 260;
- выздоровели – 12 866 человек;
- проведено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419).
За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек, из них:
- выздоровели – 561 222 человека (59,4%);
- находятся на лечении – 366 903 человека (38,9%);
- летальных исходов – 16 256 (1,7%).
Проведено ПЦР-тестов – 5 209 462.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 98 330 случаев;
- Винницкая область – 20 578 случаев;
- Волынская область – 29 817 случаев;
- Днепропетровская область – 51 401 случай;
- Донецкая область – 31 449 случаев;
- Житомирская область – 35 662 случая;
- Закарпатская область – 26 855 случаев;
- Запорожская область – 45 715 случаев;
- Ивано-Франковская область – 41 644 случая;
- Киевская область – 51 588 случаев;
- Кировоградская область – 7 621 случай;
- Луганская область – 8 533 случая;
- Львовская область – 55 860 случаев;
- Николаевская область – 25 826 случаев;
- Одесская область – 61 963 случая;
- Полтавская область – 31 097 случаев;
- Ровенская область – 37 840 случаев;
- Сумская область – 37 157 случаев;
- Тернопольская область – 32 089 случаев;
- Харьковская область – 64 237 случаев;
- Херсонская область – 15 151 случай;
- Хмельницкая область – 36 027 случаев;
- Черкасская область – 33 837 случаев;
- Черновицкая область – 37 695 случаев;
- Черниговская область – 26 409 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.