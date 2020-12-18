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В Украине за сутки коронавирус диагностировали у 12630 человек

18.12.20 08:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине за минувшие сутки зафиксированы 12 630 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 620 детей и 552 медработника. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей Facebook-странице.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1658), Запорожской (1022), Одесской (925), Киевской (922) и Черкасской (583) областях», – уточнил Степанов.

Также за минувшие сутки

  • госпитализированы – 2904 человека;
  • летальных случаев – 260;
  • выздоровели – 12 866 человек;
  • проведено тестирований за сутки – 68 759 (в том числе методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419).

За все время пандемии в Украине заболели 944 381 человек, из них:

  • выздоровели – 561 222 человека (59,4%);
  • находятся на лечении – 366 903 человека (38,9%);
  • летальных исходов – 16 256 (1,7%).

Проведено ПЦР-тестов – 5 209 462.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 98 330 случаев;
  • Винницкая область – 20 578 случаев;
  • Волынская область – 29 817 случаев;
  • Днепропетровская область – 51 401 случай;
  • Донецкая область – 31 449 случаев;
  • Житомирская область – 35 662 случая;
  • Закарпатская область – 26 855 случаев;
  • Запорожская область – 45 715 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 41 644 случая;
  • Киевская область – 51 588 случаев;
  • Кировоградская область – 7 621 случай;
  • Луганская область – 8 533 случая;
  • Львовская область – 55 860 случаев;
  • Николаевская область – 25 826 случаев;
  • Одесская область – 61 963 случая;
  • Полтавская область – 31 097 случаев;
  • Ровенская область – 37 840 случаев;
  • Сумская область – 37 157 случаев;
  • Тернопольская область – 32 089 случаев;
  • Харьковская область – 64 237 случаев;
  • Херсонская область – 15 151 случай;
  • Хмельницкая область – 36 027 случаев;
  • Черкасская область – 33 837 случаев;
  • Черновицкая область – 37 695 случаев;
  • Черниговская область – 26 409 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя, временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

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