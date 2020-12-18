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За невыполнение Минских соглашений: Евросоюз продлил санкции против России

18.12.20 09:06
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Европейский союз продлил экономические санкции против России на полгода из-за невыполнения минских соглашений. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, передает «ЛІГА.Новости».

Санкции продлены до 31 июля 2021 года. Лидеры ЕС приняли решение об их продлении единогласно, констатировав, что Россия не полностью имплементирует минские соглашения.

Санкции ограничивают доступ некоторых российских банков и компаний к финансовым рынкам ЕС, запрещают финансовую помощь и посредничество для российских финучреждений. Запрещен импорт и экспорт в Россию оборонного оборудования и товаров двойного назначения для военного использования или для конечных военных пользователей в РФ.

Также ограничен доступ России к некоторым технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе.

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