Жителям Донбасса и переселенцам: Где получить бесплатную психологическую помощь во время пандемии и почему это важно

Пандемия COVID-19 повлияла на психологическое здоровье миллионов людей по всему миру. Заявления представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и исследования ученых свидетельствуют о том, что многие люди переживают повышенную тревогу из-за неопределенности, угрозы лишиться работы, новых карантинных ограничений и страха заболеть коронавирусом. Наиболее уязвимыми в сложившейся ситуации оказались социально незащищенные слои населения.



В том, почему важно задумываться над вопросами собственного психологического здоровья, а также почему ни в коем случае нельзя замыкаться в себе в моменты тревоги, разбирался общественно-политический обозреватель «Трибун».



Как отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Луганского медуниверситета Николай Овчаренко, уже сам факт появления пандемии является необычайно сильным стрессогенным фактором.

Николай Овчаренко

«Пандемия вызывает у людей состояние эмоционального напряжения, угнетенности и безнадежности. Также имеет место неопределенность жизненных перспектив и, разумеется, беспокойство о собственном здоровье. Пандемия переворачивает внутренний мир и меняет модель поведения буквально каждого человека. Ведь до этого большинство из нас жило, не задумываясь о здоровье, о том, как работает сердце, желудок и т.д. Мы жили, выполняли свои обязанности и все было хорошо. Сейчас же через СМИ идет бесконечный поток негативной информации о том, что много людей болеют, некоторые, к сожалению, уходят из жизни и это, естественно, вызывает тревогу. Человек полностью переосмысливает свое поведение и задумывается, как выжить в подобных условиях. Состояние пандемии напоминает военные действия, когда появляется главная цель – спасение себя и своих близких», – отметил Николай Овчаренко.



По словам профессора, психоэмоциональное состояние влияет на здоровье человека.



«К человеку со слабым иммунитетом вирусы, буквально, липнут со всеми последствиями. Соответственно, чем выше уровень тревоги, тем больше вероятность, что болезнь будет протекать тяжело. Доказано, что 80 % людей переносят COVID-19 либо бессимптомно, либо в легкой форме. То есть; защитные силы срабатывают. 20% — это группа риска, люди с сопутствующими заболеваниями. Чем их больше, тем агрессивнее действует вирус на человека», – сказал доктор медицинских наук.



Николай Овчаренко подчеркнул, что во время тревоги и панических атак ни в коем случае нельзя замыкаться в себе.



«Я об этом постоянно говорю. Состояние тревоги возникает, когда человек находится один в четырех стенах, а пообщаться с кем-то и получить позитив негде. Что лучше всего помогает при панической атаке? Звонок другу! Можно позвонить близкому человеку, товарищу и выговориться, так скажем, облегчить душу. Да, социальные контакты должны быть ограничены, но есть современные средства связи. Ими каждый человек должен пользоваться по максимуму. Каждый день звоните своим родителям, детям, братьям и сестрам, коллегам. Хуже всего, когда человек думает, что никому не нужен, и ему не с кем поговорить о своих проблемах, которые у него возникают. А если человек постоянно при этом получает негативную информацию из СМИ, это еще сильнее его угнетает. Общение с другими людьми – один из лучших и доступных методов психологической защиты человека от стрессогенных факторов», – резюмировал он.



Важно! Во время пандемии COVID-2019 в Украине действует бесплатная горячая линия психологической помощи.

Сохраните этот номер: 0 800 211 444

В условиях пандемии COVID-19 ежедневная неопределенность, экономический спад, угроза остаться без работы, изоляция вследствие карантинных ограничений, страх заболеть или потерять близких стали источником переживаний для миллионов людей. Цель линии 0 800 211 444 – предоставить бесплатную эмоциональную поддержку каждому, кто в ней нуждается.

На линии консультируют профессиональные психологи.

На линию могут звонить люди любого возраста.

Линия работает с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 10:00 по 17:00 в выходные.

Все консультации анонимны.

Звонки на линию со всех стационарных и мобильных телефонов на территории Украины бесплатны.

Горячая линия 0 800 211 444 открылась в сентябре 2020 года в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) и финансируется Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Госдепартамента США. МОМ работает в Украине с 1998 года. Миссия организации – способствовать решению проблем, связанных с миграцией, помогая и правительствам, и самим мигрантам. С 2014 года МОМ в Украине оказывает помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и людям, которые пострадали от вооруженного конфликта.