Всего 1,2 тыс. смертей: В «ДНР» за сутки скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом

В «ДНР» за сутки скончались 14 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки в ДНР проведены 515 исследований, выявлены 164 случая заболевания (31,8%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», – уверяют в «минздраве ДНР».

По состоянию на 10:00 18 декабря зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 13 251:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 4 143 пациента;

выздоровели – 7 908 человек;

летальных случаев – 1 200.

Также в «ДНР» за сутки выявлены 111 случаев пневмоний, что на 9 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Госпитализирован 81 человек. Всего на лечении находятся 1 683 пациента с пневмониями, из них 576 – на кислородной поддержке (+34 за сутки).