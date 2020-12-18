Сводка из зоны ООС за 17 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 8 нарушений режима прекращения огня. В результате снайперского обстрела со стороны НВФ ранен один украинский военный. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 17 декабря, НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад противник провоцировал украинских воинов обстрелами в течение всех суток.

Так, НВФ открывали огонь вблизи Водяного, на Приазовье. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм в сочетании с минометами калибрами 120 мм и 82 мм. Кроме того, по Водяному НВФ вели огонь и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру противник активизировал огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего – еще и из автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских военных из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также противник вел снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

На многочисленные и прицельные обстрелы НВФ украинские военные отвечали незамедлительно. Из гранатометов различных систем Объединенные силы открывали прицельный огонь по позициям противника.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева в минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 43 единицы. Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселка шахты "Трудовская" на западе Донецка и село Яковлевка под Ясиноватой, на горловском направлении – поселок Верхнеторецкое (Южное), на мариупольском – окрестности села Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.). Противник применял минометы калибром 120 мм, а также различного вида гранатометы (АГС, РПГ и СПГ). В районе населенных пунктов Водяное, Пески и Майорск накануне зафиксирована серия взрывов в результате проведения инженерных работ на позициях ВСУ».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские военные сегодня утром открыли огонь из минометов калибром 120 мм в направлении сел Ленинское (после декоммунизации – Ужовка, – ред.) и Дзержинское (после декоммунизации – Азов, – ред.), выпущено 10 мин калибром 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «за истекшие сутки, 17 декабря, нарушения режима прекращения огня не зафиксированы».