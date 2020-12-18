На Луганщине четыре семьи врачей-переселенцев получили квартиры (Фото)

В Кременной (Луганская обл.) четыре семьи врачей-переселенцев получили отремонтированное жилье. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Благодаря Украинскому фонду социальных инвестиций и финансовой поддержке правительства Германии, бывшая молочная кухня, которая долгое время не использовалась по назначению, была перестроена под три двухкомнатные и одну однокомнатную квартиру.

В рамках проекта «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI» была проведена перепланировка помещения и отделочные работы в созданных квартирах. Деревянные окна заменены на энергоэффективные металлопластиковые, квартиры оборудованы газовыми плитами и встроенной кухонной мебелью. Горячее водоснабжение осуществляется от индивидуальных двухконтурных газовых котлов, расположенных в каждой квартире, также установлены GPRS-модемы для бытовых счетчиков газа.

Проект реализовывался с мая 2019 года, когда был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию жилья для внутренне перемещенных лиц между УФСИ, Кременским районным советом и Кременской многопрофильной больницей.

В течение 2019-2020 годов за средства местных бюджетов была изготовлена проектно-сметная документация, выполнены внутренние ремонтные работы подъезда многоквартирного дома, в котором размещены квартиры, и установлен откидной пандус для маломобильных групп населения.

Общая стоимость строительных работ составила около 2,7 млн грн.

«На Луганщине более 250 тысяч внутренне перемещенных лиц, но сколько из них получили жилье – можно пересчитать по пальцам. Тем более приятно вручать ключи именно переселенцам-медицинским работникам, которых в области не хватает. Сегодня мы сохранили для Кременской районной больницы двух анестезиологов, стоматолога и лаборанта», – сказала заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Она отметила, что это только начало такой работы на Луганщине, и в ближайшее время подобные проекты будут реализованы в Северодонецке и Новоайдарском районе.

Проект «Содействие развитию социальной инфраструктуры. УФСИ VI» рассчитан на реализацию в течение 2018-2022 годов. Донором проекта является правительство Германии через немецкий банк развития KfW, исполнителем – Украинский фонд социальных инвестиций, В проекте принимают участие 11 громад из пяти регионов Украины. Основная цель проекта – создание жилья для внутренне перемещенных лиц , улучшение инфраструктуры объектов социальной сферы (школ и дошкольных учебных заведений) в громадах, которые принимают ВПЛ, и повышение их потенциала.