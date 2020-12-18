«Рабство вернулось»: В «ЛНР» рассказали о беспределе на Алчевском меткомбинате

На неподконтрольной украинскому правительству части Луганской области на Алчевском меткомбинате происходит беспрецедентное нарушение трудовых прав работников. Местные паблики в соцсетях сообщают, что людям не дают отпуска, заставляют работать сверхурочно и применяют репрессии к тем, кто не выходит на смены из-за того, что вынуждены ездить на заработки в Россию.

«Рабочим Алчевского меткомбината сказали, что отпусков не будет, и на работу нужно ходить сверхурочно. Связано это с тем, что людей не хватает даже для минимального закрытия точек – работники берут отгулы и уезжают на заработки в РФ. Сегодня об этом будут докладывать руководству предприятия. В связи с этим вчера на заводе предупредили, что прогульщиков (людей, уехавших на заработки) будут увольнять», – пишет один из луганских Telegram-каналов.

Но и уволиться, как оказалось, для людей чревато проблемами – им не выплачивают расчетные.

«Беспредел ВТС (компания, управляющая предприятием – ред.) вышел на новый уровень – теперь всем работникам, которые рассчитались с ВТС, расчетные не платят. Сегодня работникам Алчевского меткомбината выплатили очередной % от заработной платы, но те, кто рассчитался, остались без денег. Добро пожаловать в XIX век, рабство вернулось», – сообщают в другом местном паблике.

Более того, людей, уволившихся с Алчевского меткомбината, даже не пускают на предприятие.

«На входе в инженерный корпус посадили охрану, которая не пропускает никого из уволившихся работников даже по записи. Никакой информации получить они не могут. Беззаконие на филиалах "ВТС" стало нормой, а власти республик делают вид, что ничего не происходит», – подчеркивают луганчане.

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе. В конце октября на ДМЗ бастовала служба охраны.

В «ЛНР» в первых числах ноября почти полностью остановился Алчевский металлургический комбинат. Причина остановки печей – отсутствие сырья. Чтобы остановить возможные волнения среди рабочих АМК, руководство выплатило 16% зарплаты за август

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».

Как охарактеризовал один из основателей «ДНР» Андрей Пургин, в «республике» ситуация на промышленных предприятиях напоминает 90-е годы – зарплаты копеечные, не выплачиваются по полгода, а другой достойной работы не найти.