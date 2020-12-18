В «ДНР» с шахт в больницы отвезли двух горняков

В «ДНР» за сутки с шахт в больницы доставлены 2 горняка. О привлечении реанимационно-противошоковой группы сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

17 декабря в Кировском (после декоммунизации – Крестовка) на шахте «Ждановская» неотложная медицинская помощь потребовалась проходчику 1984 года рождения, травмированному при выполнении работ. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение г. Макеевки.

В ночь с 17 на 18 декабря в Харцызске на шахте «Иловайская» потребовалась помощь машинисту 1963 года рождения, почувствовавшему недомогание. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение г. Харцызск.