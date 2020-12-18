Европейский суд по правам человека назначил дату рассмотрения «Донбасского дела»

Европейский суд по правам человека назначил заседание по делу «Украина и Нидерланды против Российской Федерации», предварительная дата – 15 сентября 2021 года. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина в Facebook.

По его словам, украинская сторона подала ответы на более чем 50 вопросов Европейского суда по правам человека, которые он поставил накануне слушаний о приемлемости по «Донбасскому делу».

«Это лучший материал, который мы собирали за шесть лет ведения этого дела! На этот раз все спецслужбы предоставили нам доказательства эффективного контроля со стороны РФ за ОРДЛО», – отметил Лищина.

Также он сообщил, что суд планирует «очень амбициозный график» в этом деле на следующий год: до сентября планируется провести обмен представлениями между Нидерландами и РФ по МН17, а также ответы всех участников, включая третьи стороны, на дополнительные вопросы ЕСПЧ.

«И главное – заседание по делу "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" предварительно назначено на 15 сентября 2021 года», – добавил Лищина.

Напомним, на рассмотрении Европейского суда по правам человека находилось 5 дел Украины в отношении агрессии России. Но сейчас таких дел осталось 4, потому что ЕСПЧ объединил дело по вывозу детей из Донбасса на территорию РФ с жалобой Нидерландов.