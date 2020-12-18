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Бил разводным гаечным ключом и ножами: В «ЛНР» мужчина убил двух школьниц

18.12.20 11:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» жителя Брянки «приговорили» к пожизненному лишению свободы за убийство двух школьниц. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Мужчина, находясь в квартире своих соседей с целью тайного хищения имущества, нанес девочке и находившейся у нее в гостях подруге множество ударов имеющимся при себе разводным гаечным ключом, а также двумя ножами по различным частям тела, в том числе и жизненно важным органам. От полученных травм школьницы скончались на месте», – сообщили в «ЛНР».

«Подсудимый свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признал в полном объеме. Проанализировав все доказательства… суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде пожизненного лишения свободы», – добавляют в «республике».

Сторона защиты подала «апелляционную жалобу», но она осталась без удовлетворения.

«Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили в «ЛНР».

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