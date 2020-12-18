Украина подписала соглашение о кредите в $100 млн на восстановление инфраструктуры Донбасса

Украина подписала соглашение о привлечении 100 млн долл. для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» (3В). Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соглашение о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР) 17 декабря подписали вице-премьер-министр Алексей Резников и.и.о. регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Бахер Эль-Хифнави.

«Проектом предусмотрено проведение капитального ремонта около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, которые являются ключевыми транспортными коридорами в регионе, и привлечение инвестиций для восстановления сельского хозяйства через реализацию отдельных сельскохозяйственных субпроектив, направленных на решение последствий вооруженной агрессии РФ для сельскохозяйственной отрасли на территории Луганской области, подконтрольной правительства Украины», – говорится в сообщении.

Кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные. В ближайшее время будет подписано соглашение между Минфином и Минреинтеграции по использованию этих средств.

«В центре этого проекта, как и в будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, – люди. Создание комфортных условий для граждан, создание рабочих мест – это приоритеты. Наше министерство – для людей и о людях. Поэтому и проекты формируются вокруг интересов местных громад. Кстати, буквально сегодня утром, перед подписанием этого соглашения, правительственный комитет рассмотрел и рекомендовал вынести на рассмотрение правительства концепцию будущей Стратегии экономического развития. Еще одна хорошая новость», – сказал Алексей Резников.

Также вице-премьер напомнил об еще одном важном проекте на Луганщине – строительстве железнодорожной линии, которая соединит участок Лантратовка – Кондрашевская Новая со всей железнодорожной сетью Украины.

«Мы стараемся максимально комплексно подходить к решению вопросов областей. Сейчас речь идет о подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей, но после деоккупации силы будут сосредоточены на развитии пока оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», – добавил Резников.

Напомним, Кабинет министров Украины на своем заседании 2 сентября 2020 года согласовал привлечение займа в размере 100 млн долл США от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение» и определил состав делегации Украины для участия в переговорах с банком.