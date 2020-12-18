На Донетчине обеспечили жильем более 450 детей-сирот и лишенных родительской опеки

В Донецкой области детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, вручили очередную часть ключей от квартир и домов. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.

«Жилье, купленное на средства областного бюджета, получили и 4 многодетные семьи, в которых в общей сложности воспитываются 19 детей. А 6 центров социально-психологической реабилитации детей получили сертификаты на получение спортивного инвентаря», – написал Кириленко.

Он отметил, что с 2017 года в области реализуется проект по приобретению жилья на условиях равного софинансирования между областным и местными бюджетами для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В частности, с тех пор в области уже обеспечили жильем 451 ребенка из указанных категорий.

«В этом году вместо запланированных 90 квартир мы сумели приобрести 95, приобретение еще 5 находится на завершающей стадии. Очень рад, что в этом году нам удалось сделать для нуждающихся детей в области даже больше, чем мы рассчитывали. Это хороший подарок ко Дню святого Николая и для детей, и для нас», – подчеркнул глава области.