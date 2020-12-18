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Шаурма круче, чем на ОЦКБ, и отсутствие новогодней елки на ж/д: В Донецке показали предпраздничный город (Фото)

18.12.20 13:03
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец показал, как город готовится к Новому году.

Мужчина побывал в районе ж/д вокзала. «Тут никаких изменений. Ни елок возле центрального входа, ни украшений. Здесь особо не чувствуется атмосфера Нового года», – рассказал Полтавец.

Далее житель Донецка проехал на легковом авто мимо супермаркета «Молоко» по ул. Артема, закрытого супермаркета «Обжора», остановки «Радиорынок».

«Плакаты пока праздничные я не вижу. Пока все старое висит», – отметил дончанин.

Также мужчина показал, где можно купить шаурму «круче чем на ОЦКБ»: вывеска заведения «На углях» расположена сразу за обменом валют на рынке «Маяк». «Работают допоздна. Я вчера пробовал, заезжал сюда. Ну ОЦКБ – отдыхает», – поделился Игорь и добавил, что средняя шаурма здесь стоит 160 руб. (62 грн по местному курсу на 18.12.2020).

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