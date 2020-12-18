«Просматривали сумочки, лифчик»: В соцсетях рассказали о пересечении границы с РФ в Гоптовке и Меловом (Фото)

Недавно на уровне правительства поднимался вопрос о возможной отмене штрафов за незаконное пересечение границы для жителей неподконтрольной части Донбасса, которые вынуждены выезжать на подконтрольную Украине территорию через Россию. В соцсетях люди рассказывают, что украинские пограничники продолжают выписывать штрафы, и сейчас процедуры стали дольше, а досмотры – тщательнее.

«Вы посмотрите, какой ужас творится на Меловом! (Луганская обл. – ред.). Очередь в Украину по 6-8 часов! Не потому что много машин, а потому что сотрудники не спешат пропускать людей!!! И коррупция! Нагло и открыто. Они теперь говорят, как на Гоптовке (Харьковская обл. – ред.) здороваетесь? Здесь такие же правила», – пишет Ксения в обсуждении темы по возможной отмене штрафов. Она также опубликовала фото большой очереди машин, ожидающих пропуска.

Своей историей перехода через пункт пропуска «Гоптовка» на границе с Россией поделилась Анна.

«Перешла "Гоптовку". Постановы выписали. Но были, кто порешал, им демонстративно не выписали, хотя объяснительную под копирку все писали. На Гоптовке привязались к двум донецким билетам на трамвай... Досмотр тщательный, меня ощупывали всю со снятием верхней одежды. Интересовали бумаги "ДНР" типа паспортов, свидетельств и прочего. Деньги до 10 к (10 тыс.– ред.) евро в эквиваленте лучше сразу заявить (если спросят). Потому как визуально все тайники просматривали, сумочки, лифчик, и прочее. Жесть. Перед тем, как выписать постанову, пишешь объяснительную (по образцу), там вписывается последняя дата выхода из Украины в дыру – через какой КПВВ и почему прошел неконтролируемый участок с РФ. Объяснительную, две копии протокола и копию паспорта оставляют себе погранцы на Гоптовке, постанову одну дают вам для оскарження или оплаты, что решите делать. Промурыжили часа два с обыском и постановой», – написала Анна в паблике, освещающем пересечение блокпостов и границ.

В комментариях люди возмущаются затянувшейся и крайне обостренной ситуацией с закрытыми КПВВ на линии разграничения, но отмечают, что на изменения пока надеяться не приходится: