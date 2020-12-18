На Луганщине коронавирус забрал жизни еще пяти человек

На Луганщине от коронавирусной инфекции за сутки умерли 5 человек, выявлены 174 зараженных. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

В Луганской области по состоянию на 18 декабря всего лабораторно подтверждены 8 533 случая коронавирусной болезни, в том числе у 350 детей до 17 лет, из них: