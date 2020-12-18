Президент подписал закон о социальной защите отдельных категорий населения на период карантина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон относительно социальной защиты некоторых категорий населения на период действия карантина. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно социальной защиты населения на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID -19)» № 1030-IIХ был принят парламентом 2 декабря 2020 года.

Согласно документу, право на получение помощи по частичной безработице застрахованным лицам в случае потери ими части дохода из-за карантина теперь распространяется и на граждан, получающих пенсии.

Законом урегулированы отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением лицом статуса безработного, а также получением пособия по безработице на период действия карантина.

«Для поддержания конкурентоспособности на рынке труда закон предоставляет гражданам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО / ООС, право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности», – добавили в Офисе президента.