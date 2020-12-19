Объективная картина: Житель Донецка показал город (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Игорь Полтавец проехал по предновогоднему городу и поделился впечатлениями о праздничных украшениях.

Игорь проехал на авто мимо бизнес-центра «Акула». Несколько помещений снимают предприниматели, но в целом центр стоит пустым.

Далее дончанин проехал ресторан «Адачи» (бывший «Тануки») и ТРЦ «Донецк Сити», миновал здания «налоговой», «суда». «Тут, как всегда, много машин, безалаберно припаркованных. Это было во все времена», – сообщил он.

Также он проехал городскую травматологию.

Игорь сообщил, что в разгар рабочего дня людей и машин на улицах мало: от ж/д вокзала и почти до центра города он доехал за 6 минут. «Мне часто пишут, когда ты выезжаешь – людей нет. Да в любое время, вот такая картина, в принципе и есть. Она объективная, на самом-то деле», – сказал дончанин.

Он показал здание «Sky City», район студгородка, гостиницу «Украина», которая так и не была отреставрирована, а также собор напротив нее.

Далее по улице Артема – зеленый купол библиотеки им. Крупской, театр кино им. Шевченко, гостиница «Донбасс Палас».

Дончанин обратил внимание, что повсюду висит еще старая реклама, старые поздравления с праздниками и город не украшен к Новому году. «Да, какие-то магазинчики повесили, конечно, гирлянды. Но так чтоб елки, как раньше, глобально украшали возле исполкомов – нет», – прокомментировал Игорь.

Он подъехал к площади Ленина, где сообщил, что центральная елка украшена. Украшают и саму площадь, а также фонтан на ней.