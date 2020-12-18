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Переселенцам: «Ощадбанк» продлил действие просроченных карт до 1 марта 2021 года

18.12.20 13:14

«Ощадбанк» продлил действие просроченных во время карантина карт внутренне перемещенных лиц до 1 марта 2021 года. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщила пресс-служба банка.

«Карты "Ощадбанка" внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мій рахунок", срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 марта 2021 года», – говорится в сообщении.

В «Ощадбанке» напомнили, что продолжается перевыпуск карт по графику, и они доставляются в отделения. Если пришло SMS от «Ощадбанка», то перевыпущенная карта уже находится в отделении.

«Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 1 марта 2021 года», – добавили в «Ощадбанке».

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