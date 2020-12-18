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Через КПВВ «Новотроицкое»: Грузовики МККК доставили в Донецк офисное и медицинское оборудование

18.12.20 14:02
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда
Фото пресс-службы Донецкого погранотряда

Два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста проследовали на этой неделе во временно неподконтрольный украинским властям Донецк. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«На этой неделе Международный комитет Красного Креста доставил гуманитарный груз жителям временно оккупированной территории Украины. Два грузовика с офисным и медицинским оборудованием от международной организации последовали через КПВВ "Новотроицкое" во временно оккупированный Донецк. Общий вес гуманитарной помощи составила более 1 тонны», – отметили пограничники.

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