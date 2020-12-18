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В «ЛНР» показали работу заключенных (Фото)

18.12.20 14:43
Брянка
Брянка / Фото: youtube.com

В «ЛНР» заключенные в колонии изготавливают мебель, которую затем продают в супермаркетах. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

«Государственные унитарные предприятия управления исполнения наказаний МВД ЛНР ориентированы на обработку, изготовление горно-шахтного оборудования, стройматериалов, швейных изделий и обработку древесины», – уверяют в «ЛНР».

К работам привлекают заключенных. В колонии, утверждают в «республике», люди могут получить новые трудовые навыки или новую профессию.

В Брянке на территории колонии работает деревообрабатывающий цех. Там изготавливают различную тару для Луганского электромеханического завода и других предприятий, элементы детских площадок, лавочки парковые, школьные парты, столы.

Заказы на мебель, изготовленную заключенными, может сделать любой человек, отмечается в сюжете. «Предприятие смогло получить прибыль, которая была направлена на создание нового участка», – сообщили в колонии.

Также заключенные осваивают новые виды работ – в частности, создают тренажеры.

Продукцию продают на разных торговых площадках, в супермаркетах.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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