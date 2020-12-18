За осквернение памятников – до 5 лет тюрьмы: В «ДНР» внесли изменения в «уголовный кодекс»

В «ДНР» «депутаты» внесли изменения в «уголовный кодекс», установив наказание за осквернение памятников и мемориалов. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Данные изменения… предусматривают уголовное наказание за осквернение памятников, установленных как погибшим воинам в годы ВОВ (Второй мировой войны – ред.), так и при защите ДНР», – уверяет «спикер парламента» Владимир Бидевка.

Согласно изменениям, предусматривается штраф до 3 млн руб. (1,15 млн грн по местному курсу на 18.12.2020) или в размере заработной платы за 3 года, либо лишение свободы сроком до трех лет.

«Но есть отягощающие обстоятельства. В случае если подобное преступление совершенно группой лиц или при этом было применено насилие, то соответственно штраф может быть увеличен до 5 млн руб. (1,92 млн грн – ред.), или в размере заработной платы до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок», – добавил Бидевка.

Сообщается, что изменения «вступят в силу» после подписания «документа» «главой ДНР» Денисом Пушилиным и публикации на местных интернет-ресурсах.