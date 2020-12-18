Военный, тело которого передали украинской стороне с неподконтрольной территории, был избит и задушен, – СМИ

Военнослужащий механизированной бригады ВСУ, тело которого передали украинской стороне с неподконтрольной правительству территории 17 декабря, был избит и задушен. Об этом сообщает «Цензор.нет» со ссылкой на заключение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обнародовала информацию, что военнослужащий ВСУ перешел на неподконтрольную территорию в состоянии опьянения, но потом сообщение изменили с формулировкой «по неизвестным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию».

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович объяснил, что произошла техническая ошибка и сначала была обнародована версия российской стороны. Согласно официальной информации ТКГ, следствие выясняет причины произошедшего.

Сегодня были опубликованы результаты проведения судебно-медицинской экспертизы. В качестве основной причины смерти украинского военнослужащего указана асфиксия, категория смерти насильственная.

В документе указано, что на теле обнаружены многочисленные синяки и ссадины.

В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, где служил погибший, сообщили, что отсутствие военнослужащего обнаружили утром 14 декабря во время проверки личного состава.

«На телефонные звонки он не отвечал, поэтому были организованы розыскные мероприятия, которые не дали результата. Оружие военного осталось на месте, конфликтов с сослуживцами у него не было», – говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Тело военного с неподконтрольной правительству территории передали украинской стороне на КПВВ «Счастье» 17 декабря.