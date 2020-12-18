На Донетчине занято 37,7% мест в больницах для приема COVID-пациентов

В Донецкой области занято 37,7% мест в больницах для пациентов и подтвержденным коронавирусом и подозрением на него. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 декабря, сообщил начальник отдела стратегического развития Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

Он отметил, что в Донецкой области за сутки добавилось 552 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 31 447 жителей региона, из них от осложнений COVID-19 умер 631 человек. Около 25 тысяч выздоровели.

«Вчера были проведены 1608 ПЦР-исследований, получены 563 позитивных результата на наличие COVID-19. На утро не протестированными оставались 1004 образца», – добавил Педенко.

По его словам, в среднем заболеваемость коронавирусной инфекцией в области за последние две недели составляет 365 на 100 тысяч населения, по Украине этот показатель – 410,9.