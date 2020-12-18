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В Украине – в 60, в «Л-ДНР» – в 55 лет: Что будет с пенсиями для женщин после деоккупации Донбасса

18.12.20 16:13
Алексей Резников / Фото: пресс-служба Минреинтеграции
Алексей Резников / Фото: пресс-служба Минреинтеграции

Согласно украинскому законодательству, сейчас женщины выходят на пенсию в 60 лет, а в «Л-ДНР» – в 55 лет. После деоккупации неподконтрольных территорий, если женщина не достигнет пенсионного возраста по украинскому законодательству, то ей нужно будет доработать до получения полного страхового стажа. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников на форуме «Схід можливостей» («Восток возможностей»), передает корреспондент «Донецких новостей».

«Ненужно ничего опасаться. Вы возвращаетесь после реинтеграции и деоккупации в обычное правовое поле европейского цивилизованного государства Украина. Мы понимаем, что люди в оккупации находятся как заложники, больше 6-ти лет. Изучая, в частности, опыт Хорватии, в госполитике переходного периода будет заложен целый блок, который называется "Конвалидация правовых документов, которые люди получили, проживая как заложники на оккупированных территориях". Здесь будут решены вопросы признания стажа, пенсионного возраста и иные вопросы», – сказал он.

Резников обратился к жителям неподконтрольных территорий: «Вы не переживайте, у вас будет нормальное пенсионное обеспечение».

«Я думаю, что деоккупация произойдет быстро. Но если в этот период у вас не наступит пенсионный возраст, то нужно будет еще поработать – чтобы получить полноценную пенсию, как и все граждане Украины», – заключил вице-премьер.

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