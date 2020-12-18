Специалисты Пенсионного фонда начали прием на КПВВ «Новотроицкое»

В помещении Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ), который входит в сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.), начали вести прием граждан специалисты по вопросам пенсионного обеспечения. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В областном управлении ПФУ напомнили, что 16 декабря 2020 года на КПВВ «Новотроицкое» открыт сервисный хаб для жителей временно неподконтрольных территорий и ближайших прилегающих населенных пунктов, в составе которого будет работать ЦПАУ.

«Теперь на рабочем месте в помещении ЦПАУ специалисты Волновахского объединенного управления Пенсионного фонда Украины будут предоставлять услуги по вопросам пенсионного обеспечения», – говорится в сообщении.